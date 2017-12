Kina avviser tyske spionanklager

NTB utenriks

– Det finnes ingen bevis for de grunnløse anklagene, sier det kinesiske utenriksdepartementets talsmann Lu Kang.

– Vi håper relevante organisasjoner i Tyskland, og spesielt regjeringsorganer, kan vise mer ansvar og si mer ansvarlige ting. Ikke gjør noe som skader begge parter i forholdet mellom Kina og Tyskland, sier han videre.

Lu viser til anklager som det tyske etterretningsorganet BfV kom med søndag. Kinesiske agenter utgir seg som ververe eller tankesmie-eksperter på det sosiale jobbnettverket LinkedIn, i håp om å etablere kontakt med politikere og ansatte i statsapparatet, uttalte BfV.

Opptil 10.000 tyske brukere på LinkedIn kan ha blitt utpekt som mål, hevdet etterretningstjenestens sjef Hans-Georg Maassen.

BfV har identifisert åtte av det som skal være de mest aktive profilene på folk som utgir seg som høyt utdannede profesjonelle og som representanter for internasjonale organisasjoner, men som BfV mener er utarbeidet i regi av kinesisk etterretning. Profilene er utarbeidet for å vekke interesse blant andre, og for å fremme unge kinesiske profesjonelle, men de finnes ikke, påpeker BfV.

Tysk etterretning ber nå folk som tror de kan ha vært mål for de falske profilene, om å ta kontakt, melder BBC.

BfV uttalte i fjor at organet hadde avdekket økt omfang av nettspionasje i et forsøk på å påvirke årets valg til ny nasjonalforsamling.

