FN ber om bosetting av 1.300 ekstremt sårbare flyktninger som har strandet i Libya

FN sier at det er sterkt behov for 1.300 bosettinger innen slutten av mars neste år.

– Dette er en desperat bønn om solidaritet og menneskelighet, sier Volker Turk hos FNs høykommissær for flyktninger (UNHCR).

– Vi må få de ekstremt såbare flyktningene ut av Libya så fort som mulig, framholder han.

I appellen mandag fastslås det at mange flyktninger, asylsøkere og statsløse personer i Libya er ofre for alvorlige menneskerettighetsbrudd. Mange av dem er blitt holdt fanget på ubestemt tid under svært vanskelige forhold.

