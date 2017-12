EU gjenopptar kontakt med Thailand

NTB utenriks

EU-blokken sa mandag at utviklingen i Thailand det siste året, med en ny grunnlov og løfter fra statsminister og juntaleder Prayut Chan-O-Cha om å holde valg i november 2018, betyr at det er «passende» å ta opp igjen kontakten. Det ble klart etter et møte mellom EUs utenriksministre mandag.

Unionen oppfordret også thailandske myndigheter til å gjeninnføre demokrati. De uttrykte også bekymring for behandlingen av menneskerettighetsaktivister og innskrenking av ytringsfriheten.

EU «har besluttet å gjenoppta politisk kontakt med Thailand på alle nivåer for å legge til rette for dialog», heter det fra ministrene. Muligheten for nye samtaler om en handelsavtale med Thailand er også oppe til vurdering.

Etter at militæret i et kupp 2014 kastet den folkevalgte regjeringen, stanset EUs ministre alle offisielle reiser til Thailand. Selv hvis det holdes valg neste år, så vil en ny regjering likevel måtte forholde seg til militærjuntaen. Militæret har blant annet erklært at enhver framtidig regjering må følge deres «rettslig bindende 20-årsplan» for landet.

