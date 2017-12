57 stilles for retten etter nattklubbangrep i Istanbul

NTB utenriks

Flesteparten av de 57 tiltalte er utlendinger. 51 av de tiltalte sitter i varetekt. Rettssaken startet mandag nær et fengsel i utkanten av Istanbul.

Albulkadir Masharipov fra Usbekistan er av tyrkisk politi utpekt som hovedmann bak angrepet. Han er tiltalt på en rekke punkter, blant annet for å tilhøre en terrorgruppe og for drap. Aktoratet ber om flere livstidsdommer mot ham. Usbekerens kone er også tiltalt i saken.

34 år gamle Masharipov hadde fått trening i Afghanistan, mener tyrkisk politi. Han ble pågrepet i Istanbul etter å ha vært på rømmen i 15 dager etter angrepet.

IS påtok seg ansvar for angrepet mot nattklubben Reina, der flere hundre mennesker var samlet for å feire inngangen til det nye året. 39 av dem ble drept og 69 såret.

