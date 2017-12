Ødeleggende skogbrann i California ventes å spre seg

NTB utenriks

Mer enn 700 kvadratkilometer er så langt ødelagt av skogbrannen Thomas nord for Los Angeles. Titusener har flyktet fra hjemmene sine, og flere bygg er ødelagt. Søndag opplyste brannvesenet at flammene truer byen Santa Barbara og den nærliggende kystbyen Carpinteria.

Brannmannskaper anslår at av brannen som startet 4. desember, er 15 prosent under kontroll. Det er et tall sheriff Bill Brown i Santa Barbara tror vil synke. Ikke på grunn av mangel på framgang, men fordi det er ventet at brannen blir enda større.

– Vindene er ganske uforutsigbare akkurat nå. Noen steder går røyken rett opp i lufta, mens andre steder blåser det sidelengs, sier talsmann Mike Eliason for brannvesenet i Santa Barbara.

Brannen blusset søndag opp i flere områder og førte til nye evakueringer.

Også andre steder i delstaten kjemper brannmannskapene mot flammene, deriblant i distriktene Los Angeles, Riverside og San Diego. Der har de klart å begrense flammene noe, og ressurser er overført til Santa Barbara.

Det er ventet stor skogbrannfare til utover i januar. De voldsomme brannene er uvanlig for årstiden, og situasjonen har flere årsaker. En langvarig tørkeperiode ble avløst av kraftig regn for et år siden. Ny vegetasjon grodde opp, men våren og sommeren ble rekordvarm. I tillegg kom det ekstremt lite nedbør.

Vegetasjonen ble knusktørr og svært utsatt for brann. Den siste tiden har dessuten vært preget av kraftig, svært tørr vind som har bidratt til å spre flammene.

