Tre pågrepet for brannangrep mot synagoge i Göteborg

– De er pågrepet for forsøk på mordbrann, sier Peter Nordengard i politiet.

Politiet ble varslet om brannbombene litt etter klokken 22 lørdag.

– Vi vet ikke så mye mer enn at det er snakk om flere molotovcocktails som er blitt kastet. Det er snakk om flasker og bensin, sa en politibetjent på stedet til Göteborgs-Posten.

Redningstjenesten opplyste at de hadde slukket en mindre brann på parkeringsplassen ved synagogen.

– Det brant kraftig på gårdsplassen, men så kom det en regnskur, og brannen ble raskt dempet, forklarte forstander Allan Stutzinsky. Han sa at et titall maskerte ungdommer kastet gjenstander inn i bakgården. Det begynte aldri å brenne i selve synagogen eller i menighetshuset ved siden av, der rundt 20 ungdommer deltok på et arrangement.

Hendelsen førte til at sikkerheten ble skjerpet også ved synagoger i Stockholm.

