Paven ønsker seg en verden uten atomvåpen

I prekenen understreket han sammenhengen mellom menneskerettigheter og kjernefysisk nedrustning. Å kjempe for de svakeste i samfunnet innebærer også å jobbe for å bygge en verden uten atomvåpen, sa paven.

Han uttrykte også håp om effektive tiltak for å bekjempe klimaendringene og fattigdom.

Organisasjonen ICAN, som kjemper for et effektivt forbud mot atomvåpen, mottok Nobels fredspris i Oslo søndag. I sin tale under prisseremonien siterte Nobelkomiteens leder Berit Reiss-Andersen pave Frans, som også tidligere har tatt til orde for kjernefysisk nedrustning.

