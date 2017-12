Löfven etter angrep på synagoge: Gjerningsmennene skal stilles til ansvar

NTB utenriks

– De er pågrepet for forsøk på mordbrann, sier Peter Nordengard i politiet.

Øyenvitner forteller om mellom ti og tjue maskerte menn eller ungdommer i gruppen som kastet brannbomber lørdag kveld. Politiet ble varslet om hendelsen litt etter klokken 22.

Både statsminister Stefan Löfven og andre svenske politikere reagerer sterkt på brannangrepet.

– Det er ikke rom for antisemittisme i vårt svenske samfunn. Gjerningsmennene skal stilles til ansvar, sier statsminister Stefan Löfven i en uttalelse til nyhetsbyrået TT.

Brant på parkeringsplass

Redningstjenesten opplyste sent lørdag kveld at de hadde slukket en mindre brann på parkeringsplassen ved synagogen.

– Det brant kraftig på gårdsplassen, men så kom det en regnskur, og brannen ble raskt dempet, forklarte synagogens forstander Allan Stutzinsky.

Han sa at et titall maskerte ungdommer kastet gjenstander inn i bakgården. Det begynte aldri å brenne i selve synagogen eller i menighetshuset ved siden av, der rundt 20 ungdommer deltok på et arrangement.

Moren til en jente som deltok på festen, fortalte at en gruppe maskerte menn kastet brennende gjenstander.

– Det er alltid vakter på festene, og de ba ungdommene løpe ned i kjelleren. Der sitter de nå. Datteren min sier det lukter bensin. Det er fryktelig ubehagelig. Man har jo vært redd for at noe sånt kan skje her, sa moren til avisa GT.

Trump og Jerusalem

Hendelsen førte til at sikkerheten ble skjerpet også ved synagoger i Stockholm.

I tillegg er sikkerhetstiltak blitt skjerpet i Malmö. Her var det fredag en demonstrasjon hvor det skal ha blitt ropt drapstrusler mot jøder. Demonstrasjonen ble holdt i kjølvannet av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Allan Stutzinsky knytter også brannbombene ved synagogen i Göteborg til utviklingen i Midtøsten.

– Hendelsene de siste dagene med Trump og Israel og urolighetene mellom Israel og Palestina – sånne ting fører alltid til flere trusler, sier han til GT.

– Uakseptabelt

Statsminister Stefan Löfven sier han er svært opprørt både over angrepet mot synagogen i Göteborg og over oppfordringene om vold mot jøder i demonstrasjonen i Malmö.

Utenriksminister Margot Wallström beskriver hendelsene som uakseptable, mens Moderaternas leder Ulf Kristersson understreker at antisemittismen ikke må få nytt fotfeste i Sverige.

– Rettsstaten må nå bevise for dem som begår hatkriminalitet, at vi kommer til å gjøre alt – absolutt alt – for at jøder skal være trygge i Sverige, skriver Kristersson på Facebook.

Også partiet Liberalernas justispolitiske talsperson Roger Haddad tar til orde for en kraftig reaksjon på det som har skjedd.

– Vi kan ikke akseptere at jøder som bor i Sverige, blir skyteskive for kritikken som enkelte har i forhold til politikken i Midtøsten, uttaler han.

