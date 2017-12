Irak feirer seier over IS med militærparade

NTB utenriks

En irakisk militær talsmann opplyste søndag morgen til nyhetsbyrået Reuters at paraden var i gang.

Iraks statsminister Haider al-Abadi erklærte lørdag at kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Irak er over. De irakiske regjeringsstyrkene skal nå ha kontroll over hele grensa til Syria.

Fortsatt har imidlertid IS-krigere kontroll over mindre syriske områder. Eksperter antar at gruppa i større grad vil gå over til geriljavirksomhet nå som den har mistet nesten hele territoriet sitt.

IS erobret den irakiske storbyen Mosul i en lynoffensiv i 2014, og ble senere en av de viktigste væpnede gruppene i krigen i Syria. På det meste kontrollerte gruppa et område på størrelse med Italia hvor det bodde sju millioner mennesker.

IS har også stått bak eller inspirert en rekke terrorangrep i europeiske land.

(©NTB)