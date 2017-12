Den arabiske liga: – Trump undergraver tilliten

NTB utenriks

Ahmed Aboul-Gheit sier den omstridte beslutningen undergraver tilliten til USA som en støttespiller for fredsprosessen i Midtøsten.

– Beslutningens form og innhold er dårlig, og konsekvensene av den er farlige, sa Aboul-Gheit til de arabiske utenriksministrene som deltok på et hastemøte ligaen hadde kalt inn til i Kairo lørdag.

– Det er en avgjørelse som fordømmer landet som har truffet den og administrasjonen som har godkjent den. Den stiller spørsmål ved deres rolle og forpliktelse for å sikre fred og sikkerhet i regionen.

Han påpekte at beslutningen i praksis innebærer en amerikansk godkjenning av den israelske okkupasjonen av Øst-Jerusalem. Han har bedt verdens land svare med å anerkjenne Palestina med Øst-Jerusalem som hovedstad.

Krass kritikk

De fremmøtte utenriksministrene kom med krass kritikk mot Trumps beslutning og krevde at anerkjennelsen blir trukket tilbake. På forhånd sa palestinernes utenriksminister Riad al-Maliki at hans delegasjon ville gå inn for en tydelig reaksjon fra ligaen mot USA.

– Vi vil be arabere og muslimer reagere raskt mot Trumps beslutning, sa han på en pressekonferanse i den egyptiske hovedstaden. Al-Maliki bekreftet også at det ikke blir noe av et planlagt møte mellom palestinernes president Mahmoud Abbas og USAs visepresident Mike Pence. Også den koptiske kirkens overhode i Egypt avlyser sitt møte med Pence.

Demonstrasjoner

Tidligere på dagen deltok flere hundre mennesker i en demonstrasjon i Kairo mot den amerikanske beslutningen. De siste dagene har det vært omfattende demonstrasjoner over hele den arabiske verden mot USA.

(©NTB)