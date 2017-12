Boris Johnson i Iran for å få løslatt iransk-britisk kvinne

NTB utenriks

Møtet mellom Johnson og president Hassan Rouhani i Teheran søndag varte i nesten en time, opplyser det britiske utenriksdepartementet.

Nazain Zaghari-Ratcliffe (38) har dobbelt britisk og iransk statsborgerskap. Hun har sittet fengslet siden april i fjor, anklaget for å ha forsøkt å styrte den iranske regjeringen. I januar i år ble hun dømt til fem års fengsel.

Johnson er blitt sterkt kritisert for hvordan han har håndtert saken, og for å ha satt Zaghari-Ratcliffes sikkerhet på spill. Utenriksministeren har tidligere blant annet hevdet at Zaghari-Ratcliffe utdannet journalister i Iran, noe som ifølge kvinnens familie ikke stemmer.

Ifølge Ifølge Zaghari-Ratcliffes mann, Richard Ratcliffe, var Zaghari-Ratcliffe i Iran kun for å vise fram deres nyfødte datter til familien. Og han sier hun risikerer en forlengelse av straffen med 16 år på grunn av Johnsons uttalelser.

Men en iransk talsmann har uttalt at straffen allerede er fastsatt.

Johnson har beklaget sine tidligere uttalelser og forsøker nå å få til en avtale med iranske myndigheter om løslatelse av Zaghari-Ratcliffe. Lørdag møtte han Irans utenriksminister Mohammad Javad Zarif i Teheran.

Lørdag antydet Irans ambassadør til Storbritannia, Hamid Baeidinejad, at det er håp for en rask løslatelse av Zaghari-Ratcliffe.

