Saakasjvili pågrepet i Ukraina igjen

Den ukrainske riksadvokaten sier påtalemyndigheten har bevis for at en representant for Saakasjvili mottok en halv million dollar fra en forretningsmann med forbindelser til Russland og at pengene skulle brukes til å organiserer demonstrasjoner i Ukraina.

Saakasjvili avviser påstandene og viser til at han i lang tid har vært en motstander av Russlands president Vladimir Putin.

Truet med å hoppe

Saakasjvili ble pågrepet av politiet fredag kveld. Han ble også forsøkt pågrepet tirsdag denne uken, men da klarte støttespillerne hans å dra ham ut av politibilen han satt i. Før det hadde Saakasjvili flyktet opp på taket av blokken der han bor og truet med å hoppe.

I 2003 var Saakasjvili en av frontfigurene i protestene som fikk navnet roserevolusjonen i hjemlandet Georgia og som endte med at regjeringen måtte gå. Saakasjvili overtok presidentvervet og satt i nesten et tiår før han forlot Georgia i 2013. Han ble senere utnevnt som guvernør i Odessa i Ukraina.

Vendte seg mot Porosjenko

I 2016 sa han opp og klaget over at hans innsats for å bekjempe korrupsjon ble hindret av ukrainske myndigheter. Saakasjvili har framstilt seg selv som en antikorrupsjonsaktivist i Ukraina.

Saakasjvili ble fratatt sitt ukrainske statsborgerskap mens han var i utlandet i sommer, men tok seg inn i landet igjen ved å spasere over grensa fra Polen mens hans tilhengere sloss med grensepolitiet.

Han var tidligere en tilhenger av Petro Porosjenko, som etter de såkalte majdan-opprørene ble valgt til president i Ukraina. Siden den gang har Saakasjvili blitt en av Porosjenkos sterkeste kritikere.

