Irak erklærer seier over IS

NTB utenriks

– Styrkene våre har full kontroll over grensa mellom Irak og Syria. Jeg erklærer derfor slutten på krigen mot Daesh, sa statsminister Haider al-Abadi lørdag.

Daesh er en av flere forkortelser som brukes om den ytterliggående islamistgruppa IS, som tidligere kontrollerte store områder i Irak og Syria. I løpet av det siste året har gruppa blitt drevet ut av omtrent alle disse områdene.

– Fienden ønsket å ødelegge vår sivilisasjon, men vi har seiret med samhold og besluttsomhet, sier Abadi.

– Alle områder frigjort

Irakiske regjeringsstyrker begynte i slutten av november en operasjon for å drive IS ut fra sine siste skjulesteder i Irak. Operasjonen fant sted i ørkenen nær grensa mot Syria.

Abadi uttalte da at han ville erklære seier over IS når denne militæraksjonen var over.

En av landets øverste militære ledere bekreftet lørdag at kamphandlingene er avsluttet.

– Alle irakiske områder er frigjort fra Daeshs terrorist-gjenger. Styrkene våre har full kontroll over den internasjonale grensa mellom Irak og Syria, sier generalløytnant Abdul-Amir Rasheed Yar Allah i en uttalelse.

Regjeringsstyrkene har blitt støttet av sjiamuslimske militsgrupper og USA-ledede luftstyrker i kampen mot IS.

Mistet byer

IS har hatt en lang rekke nederlag på slagmarken i Irak og Syria det siste året. Gruppa har mistet storbyen Mosul i Irak og «IS-hovedstaden» Raqqa i Syria.

Svært mange ulike krigførende parter har deltatt i kampen mot IS. I Syria har gruppa vært nødt til å forsvare seg mot kurdiske militsstyrker og amerikansk-ledede og russiske luftstyrker, i tillegg til syriske regjeringssoldater.

Tidligere denne uka anslo det amerikanske militæret at færre enn 3.000 IS-krigere klamret seg fast i små områder i Irak og Syria.

Terrorangrep

Siden IS' drøm om en egen stat – et kalifat – ser ut til å være knust, tror eksperter at gruppa i stedet vil satse på geriljaangrep. I tillegg finnes det fortsatt grupper av ekstremister i Libya, Afghanistan og andre muslimske land som er knyttet til IS i større eller mindre grad.

Samtidig som IS er blitt stadig hardere presset i Syria og Irak, har gruppa stått bak eller inspirert en rekke terrorangrep i europeiske land. IS hevdet blant annet å stå bak bilangrepet i Barcelona tidligere i år hvor 13 mennesker ble drept.

De aller fleste ofrene for IS' terrorangrep er imidlertid i Irak, Syria og andre land i Midtøsten.

IS erobret den irakiske storbyen Mosul i en lynoffensiv i 2014, og på det meste kontrollerte gruppa et område på størrelse med Italia hvor det bodde sju millioner mennesker.