Abbas avlyser møte med USAs visepresident

Abbas' rådgiver Majdi Khaldi bekreftet lørdag at møtet, som skulle vært holdt i Ramallah på Vestbredden senere i desember, blir avlyst.

Mens mange jødiske israelere mener Jerusalem er deres udelelige hovedstad, håper palestinerne at israelsk-okkuperte Øst-Jerusalem skal bli hovedstaden i en palestinsk stat.

Det har vært internasjonal enighet om at Jerusalems status skal avgjøres i forhandlinger mellom Palestina og Israel. Men tidligere denne uken erklærte USAs president Donald Trump at han anerkjenner byen som Israels hovedstad, og at USAs ambassade i landet skal flyttes til Jerusalem.

