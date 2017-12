Tusk vil forhandle om overgangsordninger 

NTB utenriks

Tusk forteller at han nå har lagt fram et forslag til retningslinjer for fase to av forhandlingene mellom EU og Storbritannia.

Hans forslag er at det umiddelbart innledes forhandlinger om overgangsordninger. Britenes forslag har vært en overgangsperiode på omtrent to år etter brexit, der Storbritannia slutter å være medlemsland, men fortsetter å være med i det indre marked og tollunionen.

Tusks forslag er at Storbritannia i denne fasen må fortsette å overholde all EU-lovgivning, inkludert ny lovgiving. I tillegg må Storbritannia fortsette å bidra til EUs budsjetter, og EU-domstolen må fortsatt ha myndighet i landet.

Storbritannia vil derimot ikke ha noen innflytelse over EUs beslutninger. De skal tas av de 27 gjenværende medlemslandene.

– Dette framstår for meg som den eneste rimelige løsningen, sier Tusk.

I tillegg bør EU og Storbritannia starte sonderinger om rammene for en framtidig handelsavtale og om samarbeid innenfor sikkerhet og forsvar. Egne retningslinjer for disse forhandlinger vil ifølge Tusk bli vedtatt neste år.

Tusk kaller skilsmisseavtalen en «personlig seier» for Storbritannias statsminister Theresa May.

– Men la oss huske at det vanskeligste fortsatt ligger foran oss, sier Tusk.

– Vi vet alle at det er vanskelig å gå fra hverandre. Men det er mye vanskeligere å gå fra hverandre og så bygge opp igjen et nytt forhold etterpå, sier han.

