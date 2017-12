NTB utenriks

Ifølge det palestinske helsedepartementet har de sårede lette til moderate skader.

Angrepet bekreftes av det israelske forsvaret (IDF), som opplyser at luftangrepet var rettet mot Hamas-mål og at det var et svar på tidligere rakettangrep fra Gazastripen mot Israel.

Angrepet skjedde fredag kveld, etter en urolig dag med store demonstrasjoner i kjølvannet av USAs beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

