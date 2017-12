Russland: Har ikke funnet kilden til radioaktivt utslipp

NTB utenriks

Konsentrasjonene av stoffet ruthenium-106 var svært høye sør for Uralfjellene i Russland, og det er derfor blitt antatt at et radioaktivt utslipp må ha skjedd her.

Atomanlegget Majak, som ligger i dette området, har vært en hovedmistenkt. Men både ledelsen ved anlegget og russiske myndigheter har avvist at det har vært noe uhell her.

Dette ble fredag gjentatt av det russiske atombyrået Rosatom, som har gjennomført en inspeksjon ved Majak-anlegget. Inspeksjonen skal ha bekreftet at det radioaktive stoffet ikke kom herfra.

Hvor utslippet skjedde, er dermed fortsatt et mysterium. De russiske ekspertene tror stoffet kan ha kommet fra en satellitt som falt ned og brant opp i atomsfæren.

Franske atomsikkerhetsmyndigheter har tidligere uttalt at stoffet kan ha kommet fra et anlegg som produserer radioaktive materialer. Russiske myndigheter sier de fortsetter granskingen av hendelsen.

Selv om ruthenium-106 ble påvist over store deler av Europa – blant annet i Norge – var konsentrasjonene så små at stoffet ikke utgjorde noen helsefare utenfor Russland.

