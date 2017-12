Putin åpner LNG-anlegg i Sibir

NTB utenriks

Presidenten vil være til stede når den første gassen lastes om bord på et tankskip som også fungerer som isbryter.

Anlegget ligger i Sabetta på Jamalhalvøya, hvor temperaturen for tiden ligger rundt 27 minusgrader. Det russiske selskapet Novatek har samarbeidet med franske Total og kinesiske CNPC om gassprosjektet.

– Sammen har vi klart å bygge et LNG-prosjekt i verdensklasse fra grunnen av under ekstreme forhold for å utnytte de store gassressursene på Jamalhalvøya, sier Totals toppsjef Patrick Pouyanne.

Putin har tidligere erklært at Russland skal bli verdens største produsent av LNG. Enn så lenge er det Qatar som ligger på førsteplass.

Også Norge produserer LNG i Arktis, og Statoil har et LNG-anlegg på Melkøya ved Hammerfest.

