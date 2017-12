Paven vil endre Fader vår

NTB utenriks

Den katolske kirkens leder vil derfor ha bort formuleringen «led oss ikke inn i fristelse», som fortsatt brukes på mange språk, skriver The Telegraph. Paven vil erstatte den med en versjon som brukes i Frankrike: «La oss ikke gå inn i fristelse». Den franske versjonen, som er til forveksling lik Den norske kirkes «la oss ikke komme i fristelse», gjør det tydeligere at synd skyldes menneskelig svakhet, ikke Gud.

– Jeg er den som faller. Det er ikke Han som dytter meg inn i fristelsen og ser på at jeg har falt. En far gjør ikke det. En far hjelper deg opp umiddelbart. Det er Djevelen som leder oss inn i fristelse, det er hans domene, sier Frans.

Fader vår er den mest kjente kristne bønnen og læres på rams av hundrevis av millioner kristne fra de er barn. Teksten er blitt oppdatert mange ganger de siste århundrene.

Forslaget til endring kommer bare en måned etter at bibelforskere kunngjorde at de hadde kommet med den mest presise oversettelsen av Det nye testamentet siden det ble oversatt fra gresk for første gang. Gjennom historien har det dukket opp feil i mange utgaver og oversettelser av Bibelen. På engelsk er en av de mest kjente språktabbene at ordet «ikke» falt ut av det sjette bud, som dermed lød «DU skal bryte ekteskapet».

