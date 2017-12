Nye eksplosive branner oppstår i California

NTB utenriks

En mindre skogbrann som en uke har herjet noen kilometer nord for San Diego, eksploderte plutselig torsdag og la en trailerpark i den lille byen Fallbrook i aske.

På noen få timer spredte brannen seg i det knusktørre landskapet og raste gjennom Rancho Monserate-nabolaget i Fallbrook, som er kjent for avokado-farmer og ridesentre.

Tre mennesker fikk brannskader, og mange hester er trolig døde i flammene. Det er gitt ordre om evakuering i området rundt marinekorpsets base Camp Pendleton, og skoler og kasinoer er tatt i bruk for å huse dem som må flytte fra sine hjem.

Nord for LA

Nord for Los Angeles kjemper brannmannskapene fortsatt for å begrense en enorm brann som har rast i flere dager. Langs kysten mellom Ventura og Santa Barbara står flere mindre tettsteder i fare for å bli rammet av flammene etter at de hoppet over Highway 101.

– Vi kjørte gjennom en vegg av flammer. Jeg visste ikke om vi ville greie det. Jeg tråkket bare gassen i bånn og vet at vi kjørte i minst 160 kilometer i timen, kanskje mer, sier Wendy Frank etter at hun greide å redde hestene sine i det lille tettstedet Ojai i åsene opp fra kysten.

De fleste av de 7.000 innbyggerne i Ojai ble bedt om å evakuere onsdag, og eldre og uføre ble hjulpet bort fra det lokale sykehuset. Aske falt som snøvær over sitrusåkre rundt byen mens brannmannskapene kom med brannbiler og utstyr.

Kjendiser

I Bel-Air, der styrtrike kjendiser som Beyoncé, Elon Musk og Rupert Murdoch bor, kjemper brannmannskaper på spreng for å hindre at storslåtte palasser i hundremillionersklassen blir flammenes rov.

Myndighetene har sendt ut et såkalt purpur-varsel, noe som aldri har skjedd før. Varselet betyr at det er ekstremt kritisk brann-vær som skyldes den fryktede tørre Santa Ana-vinden som gjør at brannene sprer seg på sekunder.

Vindkast på over 35 sekundmeter gjør slukkingen svært vanskelig, og brannene har de siste dagene lagt et nærmere 470 kvadratkilometer stort område i aske.

– Det blåser svært kraftig fra nordøst til sørvest, noe som har fått brannene til å blusse opp, sier Los Angeles' borgermester Eric Garcetti.

Hundretusener på flukt

Minst 230.000 mennesker er tvunget på flukt fra brannene i Los Angeles-området, bare et par uker etter at svære branner herjet i Napa- og San Rafael-området nord for San Francisco. Minst 4.000 brannmannskaper er satt inn, og guvernør Jerry Brown har innført unntakstilstand.

Blant landemerkene som er i faresonen, er det kjente kunstmuseet Getty Center, og det samme er det velstående boligområdet som ligger mellom Mulholland Drive og Sunset Boulevard.

(©NTB)