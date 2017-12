May og Juncker sitter i møte

NTB utenriks

Også brexitminister David Davis og EUs sjefforhandler Michel Barnier var med på møtet, opplyser Mays talskvinne.

Målet med fredagens møte er å bli enige om en avtale for britenes utmelding fra EU om halvannet år.

EU-kommisjonen bekrefter at de to lederne møttes klokken 7 om morgenen og har varslet en pressekonferanse om kort tid.

Kunngjøringen kommer etter en natt med hektisk aktivitet mellom Brussel, London og Dublin, mens britene forsøker å klargjøre sin posisjon på tre nøkkelpunkter før utmeldingen. EU har krevd en avklaring om grensen mellom Irland og Storbritannia, hvor mye britene skal betale for den politiske skilsmissen og EU-borgeres rettigheter i Storbritannia etter brexit før unionen vil gå inn i forhandlinger om en fremtidig handelsavtale.

Mays forrige forslag, som etter planen skulle vært presentert mandag, falt sammen i siste liten på grunn av hjemlig motstand rundt spørsmålet om irskegrensen. Siden det har forhandlingene fortsatt, og May har fått frist ut uken dersom hun vil at EU-lederne på et kommende toppmøte skal gi grønt lys til samtaler om fremtidige handelsforbindelser.

(©NTB)