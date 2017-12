Kraftige sammenstøt etter fredagsbønnen i Palestina

NTB utenriks

Palestinerne på den okkuperte Vestbredden og Gazastripen raser etter president Donald Trumps anerkjennelse av Jerusalem som israelsk hovedstad. Mange kastet steiner på sikkerhetsstyrkene, som svarte med tåregass og gummikledde stålkuler.

Ved al-Aqsa-moskeen i Jerusalem var flere tusen mennesker samlet i protest, og også i Gaza by strømmet tusener av mennesker ut i gatene etter fredagsbønnen for å gi uttrykk for sin protest mot Trumps beslutning.

Torsdag ble det brent plakater med bilder av USAs president, Israels statsminister Benjamin Netanyahu og amerikanske og israelske flagg i flere palestinske byer, og flere steder kom det til voldsomme sammenstøt mellom demonstranter og israelske okkupasjonsstyrker.

Over 80 palestinere ble såret av tåregass, gummikledde stålkuler og skarpe skudd på Vestbredden, opplyste Palestinsk Røde Halvmåne torsdag kveld.

Israelsk politi sendte fredag store forsterkninger inn i Jerusalems gamleby, av frykt for mer uro etter fredagsbønnen.

– Flere hundre ekstra politifolk er utplassert i og rundt Gamlebyen, opplyste en talsmann for israelsk politi, Micky Rosenfeld.

Gamlebyen ligger i Øst-Jerusalem, som ble okkupert av Israel i 1967 og senere annektert. FNs sikkerhetsråd har slått fast at okkupasjonen er ulovlig.

