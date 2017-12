NTB utenriks

Det melder det palestinske helsedepartementet fredag. Mannen ble drept nær grensen til Israel nord på Gazastripen.

Departementet meldte først at to palestinere var drept, men trakk senere meldingen og sa at kun én mann var drept.

Under protestene samlet flere hundre palestinere seg ved den israelske grensen, der de brente bildekk og kastet stein mot soldater på den andre siden.

Det israelske militæret melder at soldatene har skutt og truffet to personer som de mener leder an i protestene.

