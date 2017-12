EU og Storbritannia gjør seg klar til handelssamtaler 

NTB utenriks

Det ble en hektisk førjulsinnspurt for Storbritannias statsminister Theresa May og EU-kommisjonens president Jean-Claude Juncker.

I sluttfasen truet det nordirske unionistpartiet DUP med å velte hele lasset. Men til slutt løsnet det, og tidlig fredag morgen kunne May og Juncker møte pressen i Brussel med ferdig utfylte skilsmissepapirer under armen.

– Jeg mener vi nå har fått det gjennombruddet vi trengte, sa Juncker.

– Vi har arbeidet ekstremt hardt denne uka. Som dere alle kan se, har det ikke vært enkelt for noen av oss, sa May.

Tilstrekkelige framskritt

EUs krav har vært at det må gjøres «tilstrekkelige framskritt» i forhandlingene om rammene for selve skilsmissen før det kan bli aktuelt å gå videre til fase to av samtalene.

Mens fase én kun har handlet om skilsmissen, vil fase to også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og en framtidig handelsavtale.

Den formelle beslutningen om å åpne fase to skal tas av stats- og regjeringssjefene på EU-toppmøtet i Brussel neste uke. Juncker sier han er sikker på at vedtaket vil gå igjennom.

Dermed er det duket for det både eksperter, politikere og EU-diplomater framhever som den trolig mest krevende forhandlingsøvelsen.

Nye retningslinjer

EUs president Donald Tusk forteller at han har fulgt opp skilsmisseenigheten ved å legge fram et forslag til retningslinjer for neste fase.

Der foreslår han at forhandlerne umiddelbart bør begynne å diskutere overgangsperioden etter brexit. I tillegg bør det settes i gang foreløpige sonderinger om handel.

Tusk kaller skilsmisseenigheten en «personlig seier» for statsminister May.

– Men la oss huske at det vanskeligste fortsatt ligger foran oss, sier han.

– Vi vet alle at det er vanskelig å gå fra hverandre. Men det er mye vanskeligere å gå fra hverandre og så bygge opp et nytt forhold, advarer han.

Venter Canada-modell

May sier hun ser fram til å komme i gang med handelssamtalene. Hun har stått fast på at målet er en unik og skreddersydd avtale, og ikke noe som bare bygger videre på eksisterende modeller.

Men den ideen ble brutalt skutt ned av EUs sjefforhandler Michel Barnier da han møtte pressen fredag.

Ifølge Barnier har den britiske regjeringen selv begrenset handlingsrommet kraftig ved å utelukke fortsatt medlemskap i tollunionen og det indre marked.

Det eneste alternativet som gjenstår, mener Barnier, er en frihandelsavtale av samme type som den Canada nylig inngikk med EU.

Ønsker avtale for Norge

Europaminister Marit Berger Røsland mener det er svært positivt at EU og Storbritannia nå har fått rammene for skilsmissen på plass.

– En ordnet brexit er bra for Europa og bra for oss, sier hun.

Men for Norge gjenstår jobben fortsatt.

– Dette er ikke en avtale som sikrer norske borgeres rettigheter, påpeker Røsland.

Norges håp er at avtalen mellom EU og Storbritannia om borgeres rettigheter kan utvides til EØS-landene, slik at den også omfatter nordmenn i Storbritannia og briter i Norge.

Røsland sier hun føler seg sikker på at dette vil bli løst.

– Nå handler det om å finne de tekniske løsningene for det, all den tid vi ikke er en del av utmeldingsavtalen.