Brexitregningen: 40–45 milliarder euro 

Det opplyser en pressetalsmann for statsminister Theresa May ifølge nyhetsbyrået AFP.

Også en kilde i EU-kommisjonen bekrefter fredag at 40 til 45 milliarder euro er et «rimelig anslag», men tar forbehold om at summen ikke kan fastsettes nøyaktig.

Enigheten som nå er på plass mellom EU og Storbritannia om pengeoppgjøret, innebærer at britene i 2019 og 2020 vil bidra til EUs budsjetter som om de fortsatt var med i EU.

Storbritannia trer ut av EU den 29. mars 2019.

I tillegg skal Storbritannia ta en del av de framtidige pensjonskostnadene i EU-systemet og bidra til ulike pengefond.

