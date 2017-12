Boris Johnson til Iran for å søke løslatelse av fengslet brite

NTB utenriks

I en pressemelding sier det britiske utenriksdepartementet at Johnson lørdag skal møte den iranske utenriksministeren Mohammed Javad Zarif «for å drøfte en rekke konsulære saker som gjelder folk med dobbelt statsborgerskap».

Reisen gjelder Nazain Zaghari-Ratcliffe, en 38 år gammel hjelpearbeider med dobbelt britisk og iransk statsborgerskap som har sittet fengslet siden april i fjor, anklaget for å ha forsøkt å styrte den iranske regjeringen.

Johnson er under sterkt press etter at han for noen uker siden gjorde situasjonen hennes verre da han sa at hun ble arrestert mens hun kurset iranske journalister. Mannen hennes sier hun bare var i Iran for å besøke familien.

