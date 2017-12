NTB utenriks

– En ordnet brexit er bra for Europa og bra for Norge, skriver Berger Røsland på Twitter fredag morgen, kort tid etter at det ble kjent at EU og Storbritannia er enige om rammene for en avtale om britenes utmelding fra EU.

Berger Røsland sa da hun tiltrådte i oktober at en av de viktigste jobbene for henne fremover blir arbeidet i forbindelse med britenes utgang fra EU.

(©NTB)