USA sier russiske styrker i Ukraina blokkerer for normalt forhold

Både Tillerson og hans russiske motpart Sergej Lavrov deltok torsdag på et ministermøte i Organisasjonen for sikkerhet og samarbeid i Europa (OSSE).

Flere lands diplomater uttrykte på forhånd håp om at tosidige møter kunne avføde enighet om mandatet for en fredsbevarende FN-styrke i det krigsherjede Ukraina. Men de toneangivende landene står fortsatt langt fra hverandre.

Tillerson gikk så langt som å si at den fastlåste situasjonen i Ukraina er det største hinderet for en normalisering mellom USA og Russland. Alle andre spørsmål er sekundære, mente han.

Under en pressekonferanse sammen med vertslandets unge statsminister Sebastian Kurz sa Tillerson at USA har gjort dette klart overfor Russland fra første dag under Trump-administrasjonens styre.

– Vi må få løst Ukraina-spørsmålet, det er den avgjørende saken for en tilnærming mellom USA og Russland, sa den amerikanske utenriksministeren.

I prinsippet støtter både USA og Russland tanken om en fredsbevarende styrke fra FN, men de to landene har totalt ulike oppfatninger om hva en slik styrke skal gjøre, og hvilken myndighet den skal ha.

