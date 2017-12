UNICEF hardt ut mot våpensalg til krigførende parter i Jemen 

NTB utenriks

– Jemen er det verste sted på jord, slår Geert Cappelaere fast.

Den saudiledede krigen mot Houthi-opprørerne i Jemen er nå inne i sitt tredje år og har kostet tusenvis av sivile livet. Sykehus og skoler er bombet i grus, det samme er vann- og elektrisitetsforsyningen.

– Vi hører ikke så mye om dette, men i Jemen dør det nå et barn hvert tiende minutt av sykdom som lett kunne ha vært behandlet, sier UNICEFs regionsjef for Midtøsten og Nord-Afrika til NTB.

Ingen flyktningstrøm

– Grunnen til at det ikke snakkes like mye om Jemen som Syria, er selvsagt at det ikke har kommet noen strøm av flyktninger fra landet. Det er fordi Jemens befolkning er fanget i en felle. Hvor skulle de flykte, spør Cappelaere.

– Det er nok vanskelig for folk å fatte hvor ille det er, men dette er en historie vi må fortelle til verden, sier den erfarne hjelpearbeideren, som selv har bodd i Jemen.

– Kan de som har ansvaret for dette virkelig rettferdiggjøre den elendighet de påfører Jemens barn, spør han.

Sult og død

Over 20 millioner mennesker er ifølge FN helt avhengige av nødhjelp i Jemen, og en halv million barn lider av akutt matmangel og balanserer på randen av død. Kolera og diaré tar også livet av tusener.

UNICEF sliter i likhet med andre hjelpeorganisasjoner med å skaffe nok penger til å hjelpe de mange som trenger det, og de sliter også med å få Saudi-Arabia til å slippe inn nødhjelpen.

– Snakk ikke til meg om pengemangel. Det er penger nok til å utkjempe en brutal krig, og det koster langt mer enn det ville ha kostet å gi oss i UNICEF anledning til å gi mat til Jemens barn, til å vaksinere dem, gi dem rent drikkevann og utdanning, sier Cappelaere.

– Det er mye penger i verden, men uheldigvis benyttes ikke disse pengene til barnas beste, konstaterer han.

Krigsmateriell

Norge selger krigsmateriell til Saudi-Arabia og andre land som kriger i Jemen, og på spørsmål om hva han mener om land som gjør dette, svarer UNICEFs regionsjef:

– Jeg tror du vet svaret på det spørsmålet. Om man ser hvilke konsekvenser krig har på barn, bør enhver som er direkte eller indirekte involvert se seg i speilet og spørre seg selv om hvorfor de gjør det, sier han.

– På vegne av UNICEF kan jeg bare fortelle verden hva dette innebærer for barna på bakken i Jemen, legger Cappelaere til.

Syria-krigen ikke over

Cappelaere advarer europeiske land mot å tro at krigen i Syria nå er på hell, og til å legge press på syriske flyktninger for å få dem til å vende hjem.

– Det drepes daglig to til tre barn i Syria, og det er flere enn for ett år siden, sier han.

1 million barn lever fortsatt under beleiring eller i områder som det er vanskelig å nå fram til for hjelpeorganisasjoner i Syria, og 2,5 millioner barn lever på flukt i andre land.

– Det er et trykk i disse landene for å få flyktningene til å vende hjem, men dette er altfor tidlig. Ved å presse folk til å returnere, skaper vi bare nye problemer, mener Cappelaere.

Barn i konflikt

Som regionsjef for UNICEF i Midtøsten og Nord-Afrika har han også flere andre kriser på sitt bord og trekker fram Libya, Irak, Palestina og Sudan.

– Nærmere hvert fjerde barn i Midtøsten lever i konfliktområder. Dette er en region i rask endring, og selv om situasjonen er ille i dag, må vi være forberedt på at den kan bli verre, sier han.

– Sett fra et politisk perspektiv, ser jeg definitivt ikke mye positivt de neste tre til fem årene. Sett fra barnas ståsted, så finnes det håp. Barna har fortsatt håp og ambisjoner. Vi kan ikke gi opp denne regionen og barna som lever der, sier Cappelaere.

(©NTB)