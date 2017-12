Theresa May får frist til søndag 

NTB utenriks

Diskusjonene om avtalen pågår fortsatt, opplyser EU-kommisjonens pressetalsmann Margaritis Schinas.

– Det er ingen hvit røyk så langt. Men vi er klar til å ta imot statsminister May når som helst, sier han.

Avisskriveriene om at fristen er utsatt til neste uke, er ikke riktige, fastslår Schinas. Grunnen er at EUs medlemsland trenger noen dager til å forberede seg hvis det skal bli aktuelt å gjøre et vedtak på EU-toppmøtet i slutten av neste uke om å gå videre til fase to i forhandlingene med Storbritannia.

EU-siden krever enighet om hovedrammene for skilsmissen før fase to av forhandlingene kan åpnes. Fase to vil også omfatte diskusjoner om overgangsordninger og framtidig handel, noe britene ønsker sterkt å komme i gang med.

Uten et vedtak på EU-toppmøtet i desember vil fase to måtte vente til neste år.

May var i Brussel mandag for å prøve å få på plass rammene til skilsmisseavtalen, men reiste tomhendt hjem igjen fordi det nordirske unionistpartiet DUP sa nei til avtaleforslaget.

Toryregjeringen er avhengig av støtte fra DUP for å ha flertall i Parlamentet.

