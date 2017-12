Stor katalansk demonstrasjon i Brussel

NTB utenriks

Demonstrantene samlet seg i parken Cinquantenaire like ved EUs hovedkvarter.

– Vi er her for å kjempe for rettighetene våre, sier Eloí Naval, en av demonstrantene, til NTB.

Han mener det er urettferdig hvordan Spania har avsatt regionpresident Carles Puigdemont og hans regjering.

– Vi er demokratiske, og vi har valgt et demokratisk parlament. Så vi forstår ikke hvorfor Europa bare ser en annen vei, sier Naval.

– Vi er her for å protestere mot den spanske regjeringen, som er fascistisk. Den respekterer ikke rettighetene våre. Men også mot Europa. Vi vil ikke la dem forbigå dette i taushet, sier han.

En annen demonstrant forteller at hun satt 16 timer i buss for å komme seg fra Catalonia til Brussel.

Belgisk politi meldte torsdag ettermiddag om 45.000 frammøtte, ifølge nyhetsbyrået AFP. Demonstrasjonen førte også til store forstyrrelser i trafikken i området.

Mange var busset inn fra Catalonia, mens andre kjørte selv eller fløy.

På plass var også andre europeere som ønsket å vise solidaritet med katalanerne.

