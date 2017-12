Prokurdisk politiker risikerer 142 års fengsel i Tyrkia

NTB utenriks

Demirtas anklages for å ha drevet med «terrorpropaganda» på vegne av Det kurdiske arbeiderpartiet (PKK), som er forbudt i Tyrkia. Han ble pågrepet i november 2016.

Rettssaken begynte torsdag i Sincan-fengselet i Ankara. Ifølge en talsmann for HDP var Demirtas ikke selv til stede.

HDP hevder anklagene mot 44-åringen er politisk begrunnet. De viser til at forholdene han anklages for, skriver seg fra årene 2011 til 2013 og at den over 500 sider lange tiltalen i hovedsak viser til lovlig politisk aktivitet.

Partiet har tidligere anklaget justisdepartementet for å hindre at Demirtas får møte opp i retten.

Demirtas, som ble ansett som en av president Recep Tayyip Erdogans store utfordrere før han ble pågrepet og satt i varetekt, ledet HDP til suksess i 2015.

Partiet fikk 12 prosent av stemmene under valget på ny tyrkisk nasjonalforsamling det året, og det kunne i samarbeid med andre opposisjonspartier dermed ha hindret lovendringer som sikret Erdogan mer makt.

Men Demirtas og flere HDP-politikere ble pågrepet i kjølvannet av kuppforsøket i fjor sommer. I tillegg ble 11.500 HDP medlemmer og tilhengere fengslet uten siktelse, mens 4.537 ble formelt siktet for lovbrudd.

(©NTB)