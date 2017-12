Polens statsminister går av, erstattes av finansministeren

NTB utenriks

Partiet vil at Szydlo fortsatt skal spille en viktig rolle i politikken, men det er ikke opplyst noe om hvilken stilling hun eventuelt skal ha.

Det er heller ikke klart hvorfor hun byttes ut. Kritikerne av regjeringen sier at skiftet bare er gjort for å tåkelegge en viktig og sterkt omstridt votering fredag, der regjeringen får utvidet makt over rettsvesenet.

PiS (Lov og rettferdighet) er et nasjonalkonservativt politisk parti som er skeptisk til EU og til innvandring. Partiet har fått vedtatt lover som innskrenker domstolenes og pressens uavhengighet, til sterk kritikk fra EU.

