Irakisk milits truer amerikanske soldater

– Trumps beslutning om al-Quds gjør det legitimt å slå til mot amerikanske styrker i Irak, sier al-Nojaba-militsens leder Akram al-Kaabi. Al-Quds er det arabiske navnet på Jerusalem.

USA har ifølge Pentagon 5.262 soldater i Irak, mens andre tall fra det amerikanske forsvaret tyder på at det er snakk om nærmere 9.000.

Al-Nojaba-militsen ble etablert i 2013, støttes av den iranske revolusjonsgarden og teller rundt 1.500 soldater.

Militsen inngår i Hashed al-Shaabi, som består av flere regjeringsvennlige militsgrupper, de fleste av dem sjiamuslimske og Iran-støttede. Denne paraplygruppen har vært sentrale i kampen mot den ytterliggående islamistgruppa IS i Irak.

Trumps beslutning om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, til tross for at den østlige delen av byen ifølge FN er ulovlig okkupert og annektert, har satt sinnet i kok over hele Midtøsten.

