Hellas og Tyrkia uenige om behovet for oppdatert fredsavtale

Erdogan ankom Aten torsdag morgen som det første tyrkiske statsoverhodet på besøk i Hellas på 65 år. På programmet står samtaler med den greske statsministeren Alexis Tsipras og andre tjenestemenn.

Besøket er blitt overskygget av Erdogans kommentar til en gresk TV-stasjon. Den tyrkiske presidenten fortalte Skai TV at en fredsavtale fra 1923, som blant annet fastsetter grensene mellom de to land, bør bli «oppdatert».

– Ikke forhandlingstema

Den grerske presidenten Prokopis Pavlopoulos, en av landets fremste eksperter på folkerett, sa at den greske regjering ikke har noen planer om revisjon av fredsavtalen som ble undertegnet av de to landene i Lausanne i Sveits i 1923.

– Dette er ikke noe forhandlingstema. Avtalen trenger verken revisjon eller oppdatering, slo presidenten fast da han tok imot Erdogan på flyplassen i Aten.

Møter muslimer

Erdogan er ikke noen ønsket gjest i EU for tiden, da det er en rekke gnisningspunkter mellom partene. Presidenten uttaler seg på en måte som provosere mange land i EU, og forhandlinger om en eventuelt framtidig medlemskap i unionen er lagt på is.

Erdogan på sin side hevder at EU ikke overholder de økonomiske forpliktelsene i avtalen som sikrer at Tyrkia bidrar til å begrense strømmen av flyktninger til Europa via de greske øyer.

Det er planlagt at Erdogan skal reise til Thrakia i det nordøstlige Hellas for å møte landets muslimske minoritet på fredag. Flere muslimske foreninger har klaget over dårlig behandling i Hellas.

