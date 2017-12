NTB utenriks

– President Trump har sendt et budskap til det palestinske folk: Det blir ingen tostatsløsning, sier PLOs mangeårige forhandlingsleder Saeb Erekat til den israelske avisa Haaretz.

– Nå er det på tide å kjempe for én stat med like rettigheter for alle som bor i det historiske Palestina, fra elva til havet, sier Erekat.

Med elva mener han Jordan-elva som utgjør grensa mellom Jordan og Vestbredden, og med havet mener han Middelhavet.

