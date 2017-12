EU-kommisjonen trekker Polen, Tsjekkia og Ungarn for retten for asylnekt 

NTB utenriks

EU-kommisjonen åpnet sak mot de tre landene allerede i juni. Nå sendes saken videre til domstolen, bekrefter EU-kommisjonens visepresident Frans Timmermans.

– De har ikke gitt noen indikasjon på at de vil etterleve sin juridiske plikt til å bidra for å vise solidaritet med Hellas og Italia, sier Timmermans.

EUs obligatoriske kvoteordning ble innført for drøyt to år siden for å avlaste hardt pressede Hellas og Italia. Ordningen var midlertidig og er nå avsluttet.

Tsjekkia, Polen og Ungarn ble alle pålagt obligatoriske kvoter, men Polen og Ungarn har ikke tatt imot én eneste asylsøker gjennom ordningen. Tsjekkia har bare tatt imot tolv asylsøkere.

EU-kommisjonen holder fortsatt døra åpen for at de tre landene kan endre kurs, ettersom det fortsatt er asylsøkere igjen både i Hellas og i Italia som er kvalifiserte til omplassering.

– Hvis de endrer kurs, vil vi stoppe denne prosessen. Men hvis ikke, er neste skritt at vi går til retten, sier EUs innvandringskommissær Dimitris Avramopoulos.

