Demonstrasjoner og sammenstøt i palestinske byer

Demonstrantene brenner plakater med bilder av USAs president, Israels statsminister Benjamin Netanyahu, amerikanske og israelske flagg.

Den israelske hæren har sendt militære forsterkninger inn i de okkuperte områdene, og flere steder meldes det om sammenstøt.

Titalls palestinere er såret av tåregass, gummikledde stålkuler og skarpe skudd på Vestbredden, opplyser Palestinsk Røde Halvmåne.

Tre palestinere er også såret av israelske styrker øst for byen Khan Yunis på Gazastripen, opplyser øyenvitner og sykehuskilder.

– Det er besluttet at en rekke bataljoner vil bidra med forsterkninger i området Judea og Samaria, i tillegg til militæretterretning og territorialforsvar, heter det i en kunngjøring fra den israelske hæren.

Judea og Samaria er det bibelske navnet på Vestbredden, som Israel til protester fra et samlet verdenssamfunn har okkupert siden 1967.

Ulovlig okkupert

Israel har okkupert og annektert Øst-Jerusalem, noe FNs sikkerhetsråd har slått fast er ulovlig. Reaksjonene på Trumps kunngjøring er derfor som ventet kraftige.

Islamistgruppa Hamas, som vant det siste valget i de palestinske områdene i 2006, oppfordrer palestinerne til å gjøre opprør og starte en ny intifada mot okkupantmakten.

– Vi bedyrer at Jerusalem er forent, ikke delt mellom øst eller vest, og alltid vil forbli hovedstaden i Palestina, hele Palestina, sa Hamas-leder Ismail Haniyeh torsdag. Han betegner Trumps kunngjøring som en krigserklæring.

– Den sionistiske politikken som støttes av USA, kan ikke konfronteres med mindre vi antenner en ny intifada, sa han.

Unison fordømmelse

Trumps kunngjøring er også møtt med unison fordømmelse internasjonalt, og advarslene om hvilke følger den kan få, er mange.

Militante grupper fra Taliban i Afghanistan til al-Shabaab i Somalia maner til kamp mot amerikanske mål, og det samme gjør den Iran-støttede al-Nojaba-militsen i Irak som fram til nå har stått på USAs side i krigen mot IS.

Statsminister Benjamin Netanyahu og den israelske høyresiden er derimot godt fornøyd, men advares av USA mot å juble for høyt.

– Samtidig som vi erkjenner at dere vil ta godt imot denne nyheten, ber vi dere beherske dere når dere uttrykker dere i offentlighet. Vi regner med at nyheten vil møte motstand i Midtøsten, og vi jobber fortsatt med å vurdere hvordan beslutningen vil påvirke amerikanske installasjoner og personell i utlandet, heter det i et notat fra amerikansk UD nyhetsbyrået Reuters har fått tilgang til.

