Bitcoin passerer 15.000 dollar

I midten av januar var kursen for én bitcoin 752 dollar, men nettvalutaen har hatt en enorm vekst i år. Den siste måneden har økningen vært dramatisk, men oppturen overskygges av frykten for en boble.

Natt til torsdag ble en bitcoin omsatt for rekordhøye 14.475 dollar (119.958 kroner) i Asia-handelen, og noen timer senere passerte valutaen 15.000 dollar. Dagen før ble en bitcoin omsatt for 12.000 dollar for første gang.

Bitcoin ble etablert i 2009 som en del av en kryptert programvare og har ingen sentralbank i ryggen. Valutaen har dermed heller ingen lovbestemt vekslingskurs.

«Tog uten bremser»

Den voksende etterspørselen etter bitcoin forklares med en økende aksept blant tradisjonelle investorer for oppfinnelsen. Bitcoin ble i sin tid regnet som en valuta forbeholdt datanerder og finanseksperter.

Men enkelte, deriblant USAs sentralbank, har advart mot at bitcoin kan true stabiliteten i pengeøkonomien. Frykten for en boble øker i takt med bitcoinens verdi, og et krakk kan bli dramatisk.

– Bitcoin fremstår nå som et tog uten bremser, sier Shane Chanel i Sydney-baserte ASR Wealth Advisers.

Det mørke nettet

Stadig flere aktører kaster seg nå inn i nettvalutamarkedet, men en form for korreksjon er uunngåelig, påpeker han.

Amerikanske myndigheter åpnet forrige uke for å inkludere bitcoin i handel med såkalte futures, kontrakter for fremtidig salg og kjøp av valutaen i framtiden, på store børser. Denne beslutningen bidro ifølge analytikere også til den kraftige økningen.

Valutaen brukes til å kjøpe alt fra narkotika på det mørke nettet til øl på ordinære puber. Transaksjonene skjer når tungt krypterte koder passerer gjennom et nettverk.

