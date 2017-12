Verden med kraftige advarsler mot Trumps Jerusalem-beslutning

NTB utenriks

– Dette vil være en stor feil. Det vil skape kaos i regionen, ikke stabilitet og fred. Ikke bare den muslimske verden, men hele verden er imot det, sier Tyrkias utenriksminister Mevlut Cavusoglu.

En talsmann for regjeringen i Ankara går enda lenger og skriver på Twitter at en anerkjennelse av Jerusalem som Israels hovedstad vil sette både Midtøsten og verden i brann, og uten at noen vet når det vil ende.

Også Kina kommer med en kraftig advarsel mot å endre status quo.

– Vi er bekymret for en mulig opptrapping av spenningene, sier talsmann for utenriksdepartementet i Beijing, Geng Shuang. Han ber alle parter trå forsiktig både i ord og handling og ikke gjøre noe som fjerner grunnlaget for en løsning på det palestinske spørsmålet.

Pave Frans er også blant dem som ber Trump snu. Han understreker at Jerusalem er et unikt og hellig sted både for kristne, jøder og muslimer.

– Jeg ber Herren om at denne identiteten blir bevart og styrket til gode for både Det hellige land, Midtøsten og hele verden, sier paven.

Kraftig provosert

Men det er i muslimske land at beslutningen har provosert aller mest. Både Syria, Saudi-Arabia, Jordan og Iran er blant landene som onsdag advarte USA om konsekvensene.

Den arabiske liga kaller den varslede amerikanske anerkjennelsen av Jerusalem for en klar aggresjon mot arabere, mens både Jordan og Palestina krever at ligaen holder krisemøte.

Tyrkia har samtidig innkalt til et toppmøte i Organisasjonen for islamsk samarbeid den 13. desember for å drøfte Jerusalem-spørsmålet.

Palestinerne er rasende over planene og har varslet «tre dager med raseri».

– Dette er et åpenlyst angrep på palestinske, arabiske og islamske rettigheter i Jerusalem, sier en talsmann for Hamas, Fawzi Barhoum, på Gazastripen.

Onsdag meldte israelske soldater at det ble kastet stein mot dem på den israelskokkuperte Vestbredden.

– Et forhandlingsspørsmål

I flere tiår har USA forsøkt å føre en balansert Midtøsten-politikk med sikte en fredsavtale og en tostatsløsning mellom Israel og Palestina. Men under valgkampen i fjor lovet Trump å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem. Nå mener både verdens ledere og eksperter at han er i ferd med å begå et historisk feiltrinn.

Både EU, Storbritannia og Norge understreker at Jerusalems status er noe Israel og Palestina må forhandle om.

– Dette er et brudd både med den amerikanske linjen og den internasjonale linjen. Fredsprosessen løses ikke gjennom å ensidig flytte en ambassade, og Jerusalems status er et av de uavklarte og gjenstående spørsmålene som må løses mellom Israel og palestinerne, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til VG.

Okkupert i 50 år

Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967, har senere annektert området og gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad». FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning. Ettersom Jerusalem ikke er anerkjent som Israels hovedstad, har verdens land valgt å ha sine ambassader i Tel Aviv.

Israels justisminister Ayelet Shaked er den eneste som så langt har uttrykt glede over Trumps beslutning. Han oppfordrer også Trump til å flytte USAs ambassade til det han kaller Israels «faktiske» hovedstad.

Statsminister Benjamin Netanyahu har ennå ikke villet kommentere saken. På en pressekonferanse i Jerusalem skrøt han onsdag av israelsk meieriproduksjon og ba verden øke presset mot Irans atomprogram.

