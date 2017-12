Verden advarer Trump mot å endre Jerusalems status

NTB utenriks

– Hvis president Donald Trump anerkjenner Jerusalem som Israels hovedstad, vil det være en gavepakke for de ekstremistiske kreftene i Hamas. For Israel vil det være en bjørnetjeneste, sier Palestina-ekspert Dag Henrik Tuastad, lektor ved kulturstudier og orientalske språk ved Universitetet i Oslo.

Kina og pave Frans er blant dem som uttrykker stor bekymring og advarer USA mot å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad.

Men det er i muslimske land at beslutningen har provosert aller mest. Både Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Syria og Iran er blant landene som advarer USA om konsekvensene. Ifølge president Hassan Rouhani vil Iran ikke tolerere Trumps avgjørelse, som han mener både er «feil, ulovlig, provoserende og svært farlig».

«Aggresjon»

Den arabiske liga kaller den varslede avgjørelsen for en klar aggresjon mot arabere, og både Jordan og Palestina krever at ligaen holder krisemøte.

Tyrkias president Recep Tayyip Erdogan beskylder Trump for å leke med milliarder av liv for å fremme egne personlige ambisjoner, mens kong Abdullah av Jordan advarer mot mer ekstremisme.

– Å ignorere rettighetene til kristne og muslimske palestinere vil bare føre til mer ekstremisme, sa kongen under et besøk i Ankara onsdag.

Palestinerne er rasende over planene og har varslet «tre dager med raseri». Onsdag ble det meldt at palestinske ungdommer kastet stein mot israelske soldater på den okkuperte Vestbredden.

– Et forhandlingsspørsmål

I flere tiår har USA forsøkt å føre en balansert Midtøsten-politikk med sikte en fredsavtale og en tostatsløsning mellom Israel og Palestina. Men under valgkampen i fjor lovet Trump å flytte den amerikanske ambassaden til Jerusalem. Nå mener både verdens ledere og eksperter at han er i ferd med å begå et historisk feiltrinn.

Både EU, Storbritannia, Frankrike og Norge understreker at Jerusalems status er noe Israel og Palestina må forhandle om.

– Det er en unison tilbakemelding fra det internasjonale samfunnet – også fra land i Midtøsten som har vært allierte med USA. Dette er ikke et bidrag til en fredsprosess, og det vil være et brudd med den internasjonale linjen som er blitt ført, sier utenriksminister Ine Eriksen Søreide (H) til NTB.

EUs utenrikssjef Federica Mogherini gjentar at Jerusalems status som hovedstad i både Israel og en framtidig palestinsk stat, må avgjøres gjennom forhandlinger. Samtidig manet hun til ro da hun onsdag snakket med Palestinas president Mahmoud Abbas.

Både NATO og Russland var tilbakeholdne med å kommentere saken før Trump har kunngjort beslutningen.

Okkupert i 50 år

Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967, har senere annektert området og gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad». FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning. Ettersom Jerusalem ikke er anerkjent som Israels hovedstad, har verdens land valgt å ha sine ambassader i Tel Aviv.

Israels statsminister Benjamin Netanyahu mener at USAs anerkjennelse er et uttrykk for at Israel har en historisk rett på Jerusalem som sin hovedstad.

– Våre historiske og nasjonale rettigheter blir uttrykt hver dag, men spesielt i dag, uttalte Netanyahu i en video som er lagt ut på Facebook.

Fare for opprør

USAs utenriksminister Rex Tillerson framholder at han fortsatt har tro på en israelsk-palestinsk fredsavtale.

Tuastad mener at faren er stor for at det nå bryter ut et nytt palestinske opprør på den israelskokkuperte Vestbredden. Men han tror ikke spørsmålet om Jerusalem vil tenne bål i hele Midtøsten, selv om det utvilsomt setter Saudi-Arabia i en vanskelig situasjon.

– Det er først og fremst på bakken i Palestina og Israel dette vil kunne få store konsekvenser, mener han.

