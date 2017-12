Ungarsk politiker siktet for spionasje mot EU

NTB utenriks

Kovacs, som er valgt inn i EU-parlamentet og representerer det høyreorienterte partiet Jobbik, er også tiltalt for å ha svindlet til seg 21.079 euro, over 200.000 kroner, ved å oppgi lønnskostnader for fiktive ansatte, opplyser en talsmann for statsadvokaten i Budapest.

Påtalemyndigheten vil ikke si hvilket eller hvilke land Kovacs anklages for å ha spionert mot, men det har tidligere kommet fram at ungarsk etterretningstjeneste har vært bekymret over Kovacs mange besøk til Moskva og hans hyppige kontakter med russiske diplomater.

Bela Kovacs har vært innvalgt i EU-parlamentet siden 2010, og har tidligere studert og jobbet i Russland i mange år. Han nekter for å ha noen som helst forbindelser til russisk eller ungarsk etterretning.

Tre andre personer er også siktet i saken.

