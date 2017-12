Tyskland vil beholde Stoltenberg i to nye år

NTB utenriks

Det opplyser det tyske utenriksdepartementet onsdag.

– Jens Stoltenberg er en utmerket generalsekretær og har Tysklands fulle støtte, sier forsvarsminister Ursula von der Leyen i en pressemelding.

– Han har ikke bare gjort en storartet jobb med å modernisere NATO og tilpasse alliansens strukturer i en endret sikkerhetssituasjon. Jens Stoltenberg er også en stor drivkraft for et tettere samarbeid mellom NATO og EU, tilføyer den tyske forsvarsministeren.

Generalsekretæren er glad for at de allierte setter pris på jobben han gjør, opplyser NATOs talsperson Oana Lungescu i en uttalelse sendt til NTB.

– Han synes dette er en utfordrende og givende jobb, sier hun, og påpeker at beslutningen må tas av alle NATOs 29 medlemsland.

USA bekreftet mandag at de håper at de håper på forlengelse for Stoltenberg.

– Han gjør en utmerket jobb, og jeg tror samtlige medlemmer i alliansen er veldig støttende til en forlengelse. Vi vil nok diskutere dette i nær framtid, sier Kai Bailey Hutchison, som er USAs ambassadør til NATO.

Stoltenberg tiltrådte som NATO-sjef i oktober 2014.

Han ble i utgangspunktet valgt for fire år, men det har vært ventet at han vil bli tilbudt et femte år i sjefsstolen. En beslutning om dette er ventet i løpet av de kommende ukene.