Trump mener Jerusalem-erklæring vil bidra til fred

I sin tale i Det hvite hus manet Trump til en «ny tilnærming» i konflikten mellom Israel og palestinerne.

– Etter over 20 år med utsettelser er vi ikke nærmere en varig fredsavtale mellom Israel og palestinerne. Det ville være dårskap å anta at det å gjenta den samme oppskriften nå, vil gi et annerledes eller bedre resultat. Derfor har jeg bestemt at det er på tide å offisielt anerkjenne Jerusalem, sa presidenten.

– Dette er intet mer eller mindre enn en anerkjennelse av virkeligheten. Det er det rette å gjøre, og noe som måtte gjøre, sa han.

Trump kunngjorde også at USAs ambassade skal flyttes fra Tel Aviv, noe Trump lovet allerede i valgkampen.

– Jeg har bedt utenriksdepartementet om å begynne prosessen med å flytte ambassaden til Jerusalem, sier Trump.

Støtter tostatsløsning

Trump sier USA støtter en fredsavtale med en tostatsløsning for Israel og Palestina. Palestinerne ønsker Øst-Jerusalem som hovedstad for en framtidig palestinsk stat, og USA og det øvrige verdenssamfunnets holdning har vært at Jerusalems status må avgjøres gjennom fredsforhandlinger.

– Vi vil ha en ha en avtale som er akseptabel for begge sider, sa Trump under talen i Det hvite hus.

Advarsler

Israel okkuperte Øst-Jerusalem i 1967, har senere annektert området og gjør krav på Jerusalem som sin «evige og udelelige hovedstad». FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning fra de okkuperte områdene. Ettersom Jerusalem ikke er anerkjent som Israels hovedstad, har verdens land valgt å ha sine ambassader i Tel Aviv.

I forkant av avgjørelsen har verdenssamfunnet uttrykt stor bekymring, og flere har advart USA mot å anerkjenne Jerusalem som landets hovedstad.

Blant dem er Norge, EU, Kina og pave Frans. Men det er i muslimske land at beslutningen har provosert aller mest. Både Saudi-Arabia, Egypt, Jordan, Syria og Iran er blant landene som advarer USA om konsekvensene.

Ber om toleranse

I talen ba Trump om at ro, forståelse og toleranse over beslutningen om å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, kommer til syne i Midtøsten.

Videre kalte han Israel for «et av verdens mest fremgangsrike demokratier».

