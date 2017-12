Time kårer «de som bryter tausheten» til Årets person 

NTB utenriks

Magasinet trekker fram at «The Silence Breakers», som Time omtaler dem som, kommer fra alle samfunnsklasser, yrker, raser, aldre og land.

– Deres kollektive sinne har gitt umiddelbare og sjokkerende resultater. For den betydningen de har hatt på 2017, så kåres de til Årets person, skriver Time Magazine.

De mange historiene om seksuell sjikane, trakasseringer og overgrep har kommet fram i kjølvannet av anklagene og avsløringene om den mektige amerikanske filmprodusenten Harvey Weinstein. Det førte til #metoo-kampanjen på sosiale medier som igjen har bidratt til at millioner av kvinner, men også flere menn, verden over har fortalt om hva de har blitt utsatt for av alt fra uønskede seksuelle tilnærmelser og trakasseringer til voldtekt og andre former for seksuelle overgrep.

– Emneknaggen #metoo har fungert som en paraply for solidaritet for millioner av mennesker som har stått fram med sine historier. Det er en del av historien, men ikke den hele, skriver Time videre.

