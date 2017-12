Riksrettsforslag mot Trump skrotet i Representantenes hus

NTB utenriks

Avstemningen om å skrote forslaget fra demokraten Al Green fra Texas endte med 364 stemmer imot og 58 stemmer for.

Green mener Trump har knyttet sitt presidentskap til saker som er rotfestet i bigotteri og rasisme.

Demokratenes ledere hadde på forhånd kunngjort at de var imot partifellens resolusjon. Avstemningen skjedde uten noen debatt om selve forslaget. Green argumenterte for at Trump er uskikket til å være president og framholdt at dette kan være grunnlag for riksrett og avsettelse.

– Dette er ikke tidspunktet for å vurdere riksrettsparagrafer, sa Demokratenes mindretallsleder Nancy Pelosi til partifellene.

