Nok en TV-stjerne får sparken fra Netflix

Tre kvinner har anklaget Masterson for å ha begått seksuelle overgrep mot dem på begynnelsen av 2000-tallet.

Masterson, som er best kjent for rollen som Steven Hyde i komiserien «That 70's Show», nekter for anklagene og sier han er skuffet over strømmegigantens beslutning om å skrive ham ut av «The Ranch».

– Slik situasjonen er nå, blir folk ansett som skyldig for alt de anklages for, sier han i en kommentar.

Politiet har bekreftet at de etterforsker Masterson for overgrepsanklager, men vil ikke si hva anklagene går ut på.

Netflix opplyser at mandag var Mastersons siste dag på settet av «The Ranch», og at produksjonen vil fortsette neste år uten ham på rollelisten.

