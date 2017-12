Moore blir trolig valgt til tross for overgrepsanklager

NTB utenriks

Tirsdag stiller den 70 år gamle erkekonservative dommeren Roy Moore til valg som senator i Alabama, til tross for at flere kvinner de siste ukene har stått fram og anklaget ham for overgrep han skal ha begått mot dem mens de var mindreårige.

Moore kaller anklagene falske og hevder å være utsatt for en svertekampanje fra politiske motstandere.

Republikanernes leder i Senatet, Mitch McConnell, og partiets leder i Representantenes hus, Paul Ryan, oppfordret opprinnelig Moore til å trekke sitt kandidatur, men sier nå at det får være opp til velgerne å bestemme.

Full støtte

President Donald Trump var også lenge lunken og sa at han ikke aktet å drive valgkamp for Moore, men ombestemte seg tidligere i uka og ga ham sin fulle støtte.

– Jeg tror at han kommer til å gjøre det svært bra. Vi ønsker ikke en liberal demokrat i Alabama, tro meg, tvitret Trump mandag.

Republikanernes nasjonalkomité overførte kort tid etter 1,4 millioner kroner til Moores valgkamp, i håp om at det skal bidra til å sikre seier over motkandidaten, demokraten Doug Jones.

Kan bli utvist

Atlantas plass ble ledig da Jeff Sessions ble utnevnt til justisminister. Dersom Moore skulle lykkes med å vinne, vil han møte motstand fra partifeller som har bedt ham om å trekke seg.

Flere sentrale partikilder har tidligere sagt at de fester lit til kvinnene som har anklaget Moore for overgrep, og enkelte har tatt til orde for å utvise ham fra Senatet dersom han blir valgt.

En slik utvisning er ingen enkel prosess. Etikk-komiteen i Senatet må først granske anklagene, og det vil ta år før de kommer med en anbefaling i saken.

