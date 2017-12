Flere kvinner saksøker Weinstein

NTB utenriks

Kvinnene sier de vil representere «titalls, om ikke hundrevis» av kvinner som anklager 65-åringen for overgrep og seksuell trakassering.

– Harvey Weinstein misbrukte både oss og andre kvinner flere ganger, og han brukte sin enorme rikdom og makt til å true, skremme, forfølge, trakassere og tie oss, sier kvinnene i en uttalelse.

I rettsdokumenter kommer det fram at kvinnene anklager Weinstein for å ha brukt sin stilling til å få kvinnene i enerom og deretter innlede uønskede seksuelle handlinger som inkluderer voldtekt og overgrep.

Både Weinstein og hans tidligere filmstudioer Miramax og Weinstein Company blir saksøkt av kvinnene. Weinstein ble sparket fra selskapene sine etter at overgrepsanklagene ble kjent.

Weinstein etterforskes av politiet i Los Angeles, New York og London. Minst 75 kvinner har stått fram i mediene og fortalt om ulike former for overgrep, trakassering og upassende oppførsel fra Weinstein.

Produsentens representanter har avvist alle anklager om at Weinstein har utført seksuelle handlinger uten samtykke.

(©NTB)