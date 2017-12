USA ber myndighetspersonell unngå Jerusalems gamleby

NTB utenriks

– Etter omfattende oppfordringer til demonstrasjoner fra 6. desember i Jerusalem og Vestbredden, har ansatte i den amerikanske regjeringen og deres familiemedlemmer inntil videre ikke tillatelse til å foreta personlige reiser i Jerusalems gamleby og på Vestbredden, heter det i en uttalelse fra USAs utenriksdepartement.

Offisielle reiser i disse områdene kan kun skje dersom det regnes som nødvendig, og da med ekstra sikkerhetstiltak, heter det videre.

USAs president Donald Trump må denne uka bestemme om han skal gjøre som hans forgjengere har gjort siden 1995, å fornye et vedtak som gjør at den amerikanske ambassaden blir værende i Tel Aviv.

Trump lovet i valgkampen at han skulle flytte ambassaden til Jerusalem, noe som i praksis innebærer å anerkjenne Israels krav på byen som sin hovedstad.

Amerikanske tjenestemenn sier Trump trolig kommer til å vente med å flytte ambassaden med en gang. I stedet vil han kunne nøye seg med å gjenta at han har planer om å flytte ambassaden, eller han kan gå så langt som til å anerkjenne Jerusalem som Israels hovedstad, ifølge kildene.

Et samlet verdenssamfunn har slått fast at Israels okkupasjon av Øst-Jerusalem for 50 år siden var ulovlig, og FNs sikkerhetsråd har gjentatte ganger krevd tilbaketrekning. Ingen stater har i dag plassert ambassaden sin i Jerusalem.

